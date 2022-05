Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Rodalben - Brennender Mülleimer entzündet fast PKW und Carport

Polizei Pirmasens (ots)

Durch falsch entsorgte Asche fing am 07.05.22, gegen 15:15 Uhr, ein Mülleimer im Saturnring in Rodalben Feuer. Ein 84-jähriger Mann hatte noch nicht ganz abgekühlte Asche im Restmülleimer entsorgt. Dieser stand unter einem Carport, wo auch ein PKW abgestellt war. Der Eimer schmorte durch und der rechte Hinterreifen des PKW's geriet in Brand. Das Feuer wurde schnell entdeckt und konnte gelöscht werden. Am Carport und am Gebäude entstand nur leichter Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Rodalben war mit drei Fahrzeugen und insgesamt 13 Einsatzkräften vor Ort. |pips

