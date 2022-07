POL-HAM: Nach Fenstersturz Drogenplantage entdeckt

Hamm-Mitte (ots) - In der Zeit zwischen Mittwoch, 6. Juli, 17 Uhr bis Donnerstag, 7. Juli, zirka 6.15 Uhr ist ein Mitsubishi in der Letterhausstraße gestohlen worden. Die Besitzerin stellte den Mitsubishi am Mittwochnachmittag in ihrer Hofeinfahrt ab. Am Donnerstagmorgen war der Wagen weg. Im Handschuhfach des schwarzen Mitsubishi Space Star mit Hammer Kennzeichen hat sie einen Ersatzschlüssel versteckt. Der Wagen hat ...

