POL-HF: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich - Unfallbeteiligter fährt unter Alkoholeinfluss

(jd) Gestern (22.5.) ereignete sich um 17.41 Uhr ein Verkehrsunfall im Bereich der Kreuzung Bindingstraße / Dünner Kirchweg. Ein 46-jähriger Bünder führ mit seinem VW auf der Bindingstraße in Richtung Gerhart-Hauptmann-Straße. Zeitgleich fuhr eine 32-järhige Bünderin mit ihrem Nissan auf dem Dünner Kirchweg in Richtung Borriesstraße. Im Kreuzungsbereich beabsichtigte die Frau, ihre Fahrt geradeaus fortzusetzen, als zeitgleich der von links kommende Bünder in die Kreuzung einfuhr. Die vorfahrtsberechtigte 32-jährige stieß daraufhin mit dem VW zusammen. Dieser kippte im Zuge der Kollision auf die Fahrerseite und stieß mit einer angrenzenden Mauer zusammen, die ebenfalls leicht beschädigt wurde. Die hinzukommenden Polizeibeamten stellten in der Atemluft des 46-Jährigen Alkoholgeruch fest. Dies wurde durch einen Atemalkoholtest vor Ort bestätigt. Der Führerschein des Bünders wurde sichergestellt und das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge wurde ihm untersagt. Der 46-Jährige verletzte sich leicht und wurde zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die 32-Jährige wurde zur stationären Behandlung ebenfalls mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen liegt bei rund 12.000 Euro.

