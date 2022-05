POL-HF: Opel kollidiert mit Baum - Hiddenhauser leicht verletzt

Herford (ots) - (sls) Am Mittwochmorgen (18.5.) meldete sich eine ältere Dame bei der Polizei in Herford und teilte mit, dass sie Opfer eines Diebstahls geworden sei. Die Ermittlungen am Tatort an der Straße Zur Bleiche ergaben, dass zwei unbekannte Frauen am Dienstagmittag gegen 13.00 Uhr an der Wohnungstür der Seniorin klingelten. Die beiden Frauen baten die Geschädigte um einen Stift und Zettel, um eine kurze ...

