Freiwillige Feuerwehr Lügde

FW Lügde: Gemeldeter Zimmerbrand beschäftigt Feuerwehr

Lügde (ots)

Montag, 06.09.2021, 16:05 Uhr, Waldstraße. Die Löscheinheiten Lügde und Elbrinxen sowie der Rettungsdienst wurden durch die Leitstelle zu einem Zimmerbrand in die Waldstraße alarmiert. Nach dem schnellen Eintreffen der ersten Einsatzkräfte und der Erkundung der Einsatzlage an der Einsatzstelle, stellte sich schnell heraus, dass eine Fritteuse in Brand geraten war. Die Einsatzkräfte löschten die Fritteuse ab und belüfteten das Gebäude mittels einem Hochleistungslüfter. Nachdem das Gebäude rauchfrei war, kontrollierten die Einsatzkräfte die Brandstelle mit der Wärmebildkamera. Nach gut eineinhalb Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

