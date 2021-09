Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Von Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Bruchsal (ots)

Eine 18-jährige Autofahrerin hat sich am Dienstagnachmittag auf der Straße Zeiloch in Bruchsal bei einem Verkehrsunfall glücklicherweise nur leicht verletzt. Sie war gegen 16.50 Uhr in Richtung Stegwiesenstraße unterwegs, als sie möglicherweise wegen Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn abkam und zunächst mit einem geparkten VW Polo kollidierte. Durch den Aufprall wurde der Wagen derart abgewiesen, dass er sich überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Sie konnte den Daimler-Benz mit leichten Verletzungen selbstständig verlassen. Beide Fahrzeuge waren in der Folge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 9.000 Euro.

Sven Brunner, Pressestelle

