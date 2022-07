Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Alleinunfall auf der Wambelner Straße

Hamm-Rhynern (ots)

Am Freitag, 08. Juli, gegen etwa 14:20 Uhr kam es an der Einmündung Wambelner Straße/ Holthöfener Weg zu einem Alleinunfall. Ein 42-jähriger Honda-Motorradfahrer befuhr die Wambelner Straße in südliche Richtung und beabsichtigte an der Einmündung zum Holthöfener Weg abzubiegen. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei verletzte er sich leicht und wurde zwecks ambulanter Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 800 Euro. (kap)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell