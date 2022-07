Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen RNK - B36/B535 Richtung Schwetzingen Höhe Hirschacker nach schwerem Verkehrsunfall wieder freigegeben PM Nr. 2

Schwetzingen RNK (ots)

Nach dem schweren Verkehrsunfall am frühen Sonntagmorgen, kurz nach 00.30 Uhr, ist die Mannheimer Landstraße -B535- Höhe Hirschacker, Fahrtrichtung Schwetzingen, seit 04.10 Uhr, wieder freigegeben. An dem Verkehrsunfall waren zwei Pkw beteiligt, die jeweils von der Fahrbahn abkamen. Beide Fahrzeugführer wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Es wird nachberichtet.

