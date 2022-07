Sandhausen (ots) - Die seit Mittwochabend vermisste 67-jährige Regina S. aus Sandhausen wurde am Freitagabend wohlbehalten in Östringen aufgegriffen. Sie wurde anschließend in die Obhut ihrer Familie überstellt, so dass die Öffentlichkeitsfahndung zurückgenommen werden kann. Medienvertreter werden gebeten das ...

