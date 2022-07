Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Alkoholisiert am Steuer - Fahrzeug überschlägt sich - Hoher Sachschaden

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 01:35 Uhr, befuhr ein 40-Jähriger mit seinem BMW die Goethestraße in Leimen. Hierbei kam er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Straßenrand geparkten Audi. Der BMW überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Audi wurde bei dem Zusammenstoß noch auf einem dahinterstehenden Baum geschoben, welcher ebenfalls beschädigt wurde. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro. Der Unfallverursacher wurde in Folge des Aufprall leicht verletzt und wurde in einem Rettungswagen erstversorgt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde einbehalten. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell