Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht - Fußgänger leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 17:45 Uhr wurde ein 27-Jähriger beim Überqueren der Mannheimer Straße, in Höhe Einmündung Heidelberger Straße, von einem Fahrzeug gestreift und leicht verletzt. Der Fahrer des grauen PKW, von dem ein Teilkennzeichen der Polizei bekannt ist, hielt kurz an und entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne seiner Warte- und Feststellungspflicht nachzukommen. Hinter besagtem PKW sollen sich weitere Fahrzeuge und Fußgänger befunden haben, welche eventuell sachdienliche Hinweise zu dem Unfallflüchtigen geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Mannheim, Tel.: 0621/174-4222, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell