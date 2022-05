POL-IZ: 220505.4 Hohenlockstedt: Falscher Sohn ergaunert Geld

Marne (ots) - Dank des Hinweises eines Zeugen hat die Polizei am Dienstagabend in Marne die Trunkenheitsfahrt eines Mannes aufgedeckt. Der musste sich der Entnahme einer Blutprobe stellen. Kurz vor 21.00 Uhr meldete ein Mann der Polizei, dass er soeben beobachtet habe, wie eine männliche Person auf dem Gelände einer Tankstelle in der Hafenstraße Alkohol getrunken hätte und im Anschluss in einem Auto davongefahren sei. ...

mehr