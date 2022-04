Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen/Brenz - Radfahrer schwer verletzt

Weil eine Autofahrerin die Vorfahrt eines Radfahrers nicht beachtete, kam dieser zu Fall und verletzte sich schwer.

Ulm (ots)

Eine 26 Jahre alte Pkw-Lenkerin bog am Samstag kurz vor 15.00 Uhr in Burgberg vom Sperberweg nach links in die Weilerstraße ab. Dabei übersah sie einen 68 Jahre alten Radfahrer, der in einer Gruppe die vorfahrtsberechtigte Weilerstraße ortseinwärts befuhr. Beim Zusammenstoß mit dem Pkw zog sich der Radfahrer schwere Verletzungen zu. Ein Sanka brachte ihn in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von ca. 2.100 Euro.

