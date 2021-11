Polizei Bielefeld

POL-BI: Peugeot-Fahrerin nach Unfall mit Pedelec-Fahrer gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Brackwede-

Die Polizei sucht eine Peugeot-Fahrerin, die am Freitag, 29.10.2021, mit einem jugendlichen Pedelec-Fahrer zusammenstieß. Der Jugendliche meldete sich später bei der Polizei verletzt.

Ein 16-jähriger Bielefelder zeigte nachträglich bei der Polizei an, dass er am Freitag zwischen 15:15 Uhr und 15:30 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem linken Radweg der Artur-Ladebeck-Straße in Richtung stadtauswärts fuhr. An der Einmündung zur Straße Am Ellerbrocks Hof fuhr ein schwarzer Peugeot von links aus der Straße. Trotz der Bremsung des Jugendlichen kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pedelec-Fahrer und dem PKW. Die PKW-Fahrerin stieg aus und sprach den Jugendlichen an. Nachdem dieser sein Wohlbefinden geäußert hatte, fuhren beide Beteiligte, ohne die Personalien ausgetauscht zu haben, weiter. Erst bei der Weiterfahrt verspürte der 16-Jährige Schmerzen im Knöchel und suchte die Polizeiwache mit einem Erziehungsberechtigten auf.

Der Bielefelder schätzte die Fahrerin als 25 bis 30 Jahre alt, 170 cm groß und beschrieb sie als dicklich. Sie trug braune Haare, eine schwarze Strickjacke und Jeans.

Die PKW-Fahrerin sowie Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 zu wenden.

