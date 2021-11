Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Fahrzeuge aufgebrochen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Brackwede - Bisher unbekannte Täter beschädigten in der Nacht auf Mittwoch, 03.11.2021, einen Pkw und einen Lkw an der Duisburger Straße und stahlen Werkzeug sowie einen Drucker.

Am Mittwochmorgen gegen 07:30 Uhr bemerkten Mitarbeiter die Beschädigungen an zwei Fahrzeugen, die sie tags zuvor gegen 17:00 Uhr auf dem Firmengelände an der Einmündung zur Straße Bockschatz Hof abgestellt hatten.

An einem Mercedes Transporter waren die Ladetüren aufgebrochen. Aus dem Fahrzeuginneren fehlten ein HP Drucker, ein Makita Akkuschrauber, ein Schlüsselkasten und diverse Dokumente.

An einem weiteren Fahrzeug, einem blauen Volvo, waren die Scheiben der Fahrer- und Beifahrerseite eingeschlagen. Entwendet wurde nichts.

Mit der Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Hinweise zu der Tat nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter der 0521-5450 entgegen.

