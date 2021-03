Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Hinweis auf Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagmorgen wurde die Polizei Ludwigshafen zu einer Ölspur Am Weidenschlag gerufen. Zeugen hatten einen schwarzen VW Golf gesehen, der vermutlich die Ölspur verursacht haben dürfte. Aufgrund der Ermittlungen und der Spurenlage gehen die Polizeibeamten davon aus, dass der VW Golf zwischen 09:30 Uhr und 10:30 Uhr Am Brückelgraben (in Höhe des DLRG) über eine Verkehrsinsel gefahren ist und sich dabei evtl. die Ölwanne aufgerissen hat. Der VW Golf habe noch an einer Arztpraxis im Weidenschlag angehalten, fuhr dann aber von der Unfallstelle weg. Der durch den Unfall entstandene Schaden wird derzeit noch ermittelt.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise auf das flüchtige Auto, vermutlich schwarzer VW Golf, geben?

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

