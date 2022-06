POL-PPKO: Nickerchen mit Hindernissen

Koblenz (ots) - Gegen 02:15 Uhr des 07.06.2022 wurde der Koblenzer Polizei ein nackter Mann in der Jesuitengasse gemeldet. Der ohne Hose - aber dafür mit einer Decke - bekleidete Herr konnte daraufhin in einer Bankfiliale angetroffen werden. Er gab an, seine Hose in einem Brunnen gewaschen und zum Trocknen in der Bankfiliale aufgehängt zu haben. Eine entsprechende Ansprache hinsichtlich seiner Bekleidung erfolgte. Gegen 12:30 Uhr wurde die selbe Person erneut auffällig. ...

mehr