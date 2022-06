Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Rock am Ring: Polizei vermeldet einen gelungenen Einsatz

Nürburgring (ots)

Die Polizei zeigte über die gesamten Veranstaltungstage des Festivals "Rock am Ring" starke Präsenz am Nürburgring. Einsatzkräfte der Schutz-, Kriminal- und Bereitschaftspolizei sowie der Hubschrauberstaffel sorgten für Sicherheit am und um das Festivalgelände.

Der Einsatz verlief aus polizeilicher Sicht erfreulich: In der Summe ging die Anzahl der Straftaten im Vergleich zu den Jahren vor der Corona-Pandemie deutlich zurück. Vereinzelt musste die Polizei einschreiten. Dabei handelte es sich um Straftaten im niedrigschwelligen Bereich wie Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, Diebstähle, Körperverletzungen und Verkehrsdelikte. Das Verhalten der weitaus überwiegenden Anzahl der Festivalbesucher war jedoch vorbildlich. Die Veranstaltungstage können insgesamt im Ablauf als ruhig und friedlich bezeichnet werden. Die Fans waren freundlich.

Dementsprechend zieht auch die Leitung des Einsatzes eine positive Bilanz: "Wir freuen uns, dass wir unseren Sicherheitsauftrag bei Rock am Ring so gut umsetzen konnten. Durch einen reibungslosen Ablauf und die gelungene Zusammenarbeit mit anderen Einsatzkräften und dem Veranstalter, können wir hier rundum zufrieden sein", so Polizeiführer Thorsten Runkel.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell