Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Zu Boden geschlagen und Handy geraubt

Koblenz (ots)

Gegen 23:35 Uhr wurde der Polizeiinspektion Koblenz 1 am gestrigen Donnerstag ein lautstarker Streit in der Helfensteinstraße gemeldet. Beim Eintreffen der Beamten vor Ort konnte eruiert werden, dass ein 39-Jähriger einem 37-Jährigen zuvor mit der Faust auf den Kopf geschlagen und ihn zu Boden geworfen hatte. Am Boden liegend wurde der Geschädigte weiter gegen den Kopf getreten, bevor ihm das Mobiltelefon entrissen wurde. Der Täter flüchtete in eine nahegelegene Wohnung, wo ihn Beamten unmittelbar stellten.

Nachdem die Einsatzkräfte ihn mit zur Dienstelle nahmen, sperrte er sich massiv gegen die angeordnete Blutprobenentnahme und versuchte die Beamten zu beißen und zu treten. Die Nacht verbrachte der bereits zuvor unter Führungsaufsicht stehende Mann in der Gewahrsamszelle und soll heute aufgrund des Raubdeliktes einem Richter vorgeführt werden. Zudem folgen Strafanzeigen wegen Beleidigung, Tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte sowie Widerstandes.

Der Geschädigte klagte währenddessen über Kopfschmerzen und wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.

