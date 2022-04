Schermbeck (ots) - Um 13:11 Uhr wurde am Sonntagmittag der Löschzug Altschermbeck mit dem Einsatzstichwort "Betriebsmittel laufen aus" zur Straße "Am Voshövel" alarmiert. An der Einsatzstelle angekommen zeigte sich ein Kleintransporter auf dem Grünstreifen, welcher geringe Mengen Öl verloren hatte. Diese wurden seitens der Einsatzkräfte abgestreut und aufgenommen. Anschließend wurde die Einsatzstelle an die ...

