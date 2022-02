Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - geparkter Volvo bei Unfallflucht beschädigt

Rees (ots)

Am Dienstag (22.02.2022) kam es zwischen 00:00 Uhr und 13:30 Uhr am Markt zu einer Verkehrsunfallflucht.

Der Halter eines Volvo hatte seinen Wagen in der Nacht in einer der dortigen Parkbuchten abgestellt. Bei seiner Rückkehr am Mittag entdeckte er eine frische Beschädigung am vorderen linken Radlauf und der Fahrertür.

Der Unfallverursacher hatte sich entfernt, ohne seiner Pflicht nachzukommen, den verursachten Schade zu melden.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cp)

