POL-KLE: Uedem - Audi A1 und Audi A3 beschädigt

Zeugen gesucht

Uedem-Keppeln (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es auf dem Parkplatz eines Reiterhofs am Hardtsche[n] Weg zu gleich zwei Schadensfällen. Freitag (18. Februar 2022) zwischen 08:10 und 08:45 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen roten Audi A1, der dort abgestellt war. Es entstand bei dem Unfall ein Schaden an der Beifahrerseite des Wagens. Der Verursacher flüchtete jedoch, ohne Angaben zu seinen Personalien zu machen. Zwischen Samstag, 19:45 Uhr und Sonntag (20. Februar 2022), 02:00 Uhr, wurde zudem der rechte Außenspiegel eines grauen Audi A3 umgeknickt, der ebenfalls auf dem Parkplatz stand. Ob es sich hierbei auch um eine Unfallflucht oder eine Sachbeschädigung handelt, ist unklar. An dem Wochenende fand auf dem Reitplatz ein Turnier statt, so dass reger Betrieb herrschte. Die Polizei Goch erhofft sich daher Zeugenhinweise zu den beiden Sachverhalten unter 02823 1080. (cs)

