Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - versuchter Einbruch in Kindergarten

Emmerich (ots)

In der Zeit von Montag (21.02.2022), 17:00 Uhr bis Dienstag (22.02.2022), 08:30 Uhr versuchten unbekannte Täter sich Zugang zu einem Kindergarten an der Rheinpromenade zu verschaffen. Die Unbekannten versuchten die rückwärtige Tür des Gitterzaunes aufzuhebeln, scheiterten jedoch in ihrem Vorhaben.

Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cp)

