Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf

Rhein-Neckar-Kreis: Fahrerin eines E-Scooter beim Verkehrsunfall leicht verletzt - Unfallverursacher entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle - Zeugen gesucht

Walldorf (ots)

Am Freitagabend, gegen 20.30 Uhr, bog eine 27-jährige Frau mit ihrem E-Scooter von der Hauptstraße kommend in die Leopoldstraße ein, um wenige Meter weiter in die Winterstraße zu fahren. Im dortigen Einmündungsbereich kam ihr ein jugendlicher Fahrradfahrer auf ihrer Fahrspur entgegen, weshalb beide frontal kollidierten und zu Boden stürzten. Nachdem sich die E-Scooter-Fahrerin nach dem Zustand des Fahrradfahrers erkundigt hatte, entfernte sich dieser unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Frau wurde durch den Unfall leicht verletzt und suchte eigenständig einen Arzt auf. Ob sich der Fahrradfahrer ebenfalls verletzt hatte, ist unbekannt. Am E-Scooter entstand nur geringer Sachschaden.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefon-Nr. 06222/5709-0 zu melden.

