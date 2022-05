POL-ESW: Betrügereien per "WhatsApp" im Werra-Meißner-Kreis

Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Wildunfall Am frühen Montagmorgen ist ein 46-jähriger Autofahrer aus Eschwege mit einem Wildschwein zusammengestoßen, das in einer Rotte die Straße überquerte. Der Unfall geschah gegen 04.30 Uhr auf der Landesstraße L 3244 zwischen Aue und Wanfried. Das verstarb nach dem Unfall, der Pkw des Mannes wurde mit 1000 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen. Hakenkreuz in Motorhaube geritzt; Schaden 500 Euro; Polizei sucht Zeugen Die Polizei ...

