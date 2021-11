Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Fahren ohne Fahrerlaubnis und Versicherungsschutz

Höxter (ots)

Am 06.11.21 fiel gegen 16.10 Uhr einer Polizeistreife in Höxter auf der Albaxer Straße / Zur Lüre auf, dass ein 28-jähiger E-Scooter-Fahrer kein Versicherungskennzeichen an seinem Fahrzeug angebracht hatte. Die genauere Überprüfung des Fahrzeuges ergab, dass es neben dem fehlenden Versicherungsschutz auch noch schneller als 20 km/h fährt. Eine Fahrerlaubnis konnte nicht nachgewiesen werden. Die Weiterfahrt war damit beendet./TT

