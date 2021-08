POL-LDK: + Schüsse in Dillenburg + Radfahrerin durch Smartphone abgelenkt? + Im Aldi bestohlen + Mitarbeiter stellen Ladendieb + mit BMW geschleudert + Diebstähle + Sachbeschädigungen + Unfallfluchten +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Dillenburg: Reifenstecher schießt mit Luftdruck-Waffe -

Mit Schüssen aus einer Luftdruckpistole verhinderte ein Unbekannter, dass er wegen Sachbeschädigung belangt werden kann. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Mithilfe.

Am frühen Samstagmorgen (21.08.2021), gegen 03.15 Uhr machten laute Zischgeräusche einen Autobesitzer in der Friedrichstraße auf das Trio aufmerksam. Aus einem Fenster heraus beobachtete er drei Gestalten, die sich an seinem Wagen zu schaffen machten. Anschließend flüchteten die drei Männer in Richtung Rewe-Markt. Der Dillenburger nahm die Verfolgung auf und konnte auf dem Parkplatz des Marktes einen der Täter festhalten, während dessen Komplizen flüchteten. Plötzlich zog der Unbekannte eine Pistole und schoss in seine Richtung. Der 48-Jährige trug eine oberflächliche Verletzung im Gesicht davon, ein Treffer an der rechten Schulter ließ keine Verletzungen zurück. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter eine Luftdruckwaffe benutzte. Das Opfer verzichtete auf eine Versorgung durch eine Rettungswagenbesatzung.

Am nächsten Morgen meldete sich ein Autobesitzer aus der Oranienstraße, unweit der Friedrichstraße. Auch ihm war in der Nacht ein Reifen seines Mercedes CLA plattgestochen worden. Derzeit schließt die Polizei nicht aus, dass dieser Reifen ebenfalls auf das Konto des Trios geht.

Zwei Täter kann der Zeuge nicht beschreiben. Der Schütze war zwischen 16 und 18 Jahre alt, ca. 175 cm groß und von stabiler Figur. Er hatte sein Gesicht mit einem Schal maskiert und trug eine Hose und eine Jacke, die er nicht weiter beschreiben kann.

Die Dillenburger Polizei sucht Zeugen und fragt:

- Wer hat das Trio am frühen Samstagmorgen im Bereich der Friedrichstraße oder Oranienstraße beobachtet? - Wem sind die drei Personen im Bereich des Rewe-Parkplatzes aufgefallen? - Wer kann sonst Angaben zur Identität der drei Unbekannten machen?

Hinweise nehmen die Ermittler unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Haiger: Starkstromkabel verschwunden -

Unbekannte Diebe ließen in der Rodenbacher Straße ein 50 Meter langes Starkstromkabel mitgehen. Der Strang gehört zu einem Coronatestzentrum an einem Fitnessstudio. Die Täter ließen das Kabel in der Nacht von Sonntag (22.08.2021) auf Montag (23.08.2021) mitgehen. Zeugen, die die Täter zwischen 17.00 Uhr und 08.45 Uhr in der Rodenbacher Straße beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Dillenburg: Scheibe eingeworfen -

An einem Haus in der Konrad-Adenauer-Alle beschädigte ein Unbekannter eine Fensterscheibe. Am Samstagabend (21.08.2021), gegen 23.50 Uhr schleuderte er eine Mülltonne in das Fenster und machte sich anschließend auf und davon. Eine neue Scheibe wird etwa 250 Euro kosten. Hinweise zu dem Täter nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Sinn: Im Aldi abgelenkt und bestohlen -

Mit einer Geldbörse samt Ausweise und Bargeld suchte ein Trickdieb im Aldi-Markt in der Au das Weite. Die Bestohlene hatte ihre Tasche samt Portemonnaie an den Griff des Einkaufswagens gehangen. Während des Einkaufs sprach sie ein Mann an und fragte nach dem Preis eines Artikels. Dabei wandte sich die Greifensteinerin von ihrem Wagen ab. Dies nutzte der Unbekannte aus und griff in die Tasche. Ihm fielen unter anderem rund 125 Euro Bargeld in die Hände. Nach Einschätzung des Opfers war der Täter ca. 16 Jahre alt, ca. 160 cm groß, hellhäutig und von schmaler Statur. Er trug eine beigefarbene Hose sowie ein helles T-Shirt. Zeugen, die den Dieb beobachteten oder die Angaben zu seiner Identität machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Sinn: Fiat zerkratzt -

Auf rund 2.000 Euro schätzt die Polizei den Lackschaden, den ein Unbekannter in der Herborner Straße an einem Fiat Tipo zurückließ. Der weiße Italiener parkte am Samstag (21.08.2021), gegen 14.00 Uhr vor dem Edeka-Markt. Mit einem spitzen Gegenstand trieb der Täter Kratzer in beide Seiten des Fiats. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Ehringshausen: Mitarbeiter stellen Ladendieb / Beute im Mülleimer entsorgt -

Im Penny in der Herborner Straße schlug am Samstag (21.08.2021) ein Taschendieb zu. Bevor er erneut Beute machen konnte, setzten ihn Mitarbeiter bis zum Eintreffen einer Streife fest. Am Morgen wandte sich eine Kundin an die Marktleitung und erklärte, dass ihre Handtasche aus dem Einkaufswagen gestohlen worden war. Ein Blick auf die Überwachungsvideos des Marktes brachte Klarheit: Ein Mann hatte sich die Tasche unbemerkt gegriffen, als das Opfer im Regal nach Ware suchte. Der Täter klemmte sich die Tasche unter den Arm und verließ den Markt. Wenige Stunden später erscheint der Dieb erneut im Penny. Mitarbeiter erkannte ihn, hielten in fest und übergaben ihn der Polizei. Der 40-jährige Dieb lebt in Rumänien und hat in Deutschland keinen festen Wohnsitz. Die Handtasche konnte bei ihm nicht gefunden werden. Die Streife nahm ihn mit auf die Herborner Wache wo er erkennungsdienstlich behandelt und vernommen wurde. Ein Bereitschaftsstaatsanwalt setzte für den Diebstahl eine Sicherheitsleistung von 1.000 Euro fest, die der Rumäne hinterlegte. Am späten Nachmittag entdeckten Passanten die gestohlene Handtasche in dem Mülleimer einer Ehringshäuser Bushaltestelle. Alle Ausweise und Papiere steckten darin, lediglich das Bargeld - ca. 50 Euro - fehlte.

Ehringshausen: BMW schleudert in Hof -

Weil er offensichtlich auf regennasser Fahrbahn zu flott unterwegs war und zudem zu stark beschleunigte, krachte ein 28-jähriger Autofahrer heute in den frühen Morgenstunden (23.08.2021) in einen Hof der Wetzlarer Straße. Gegen 00.40 Uhr wer der Dillenburger von Aßlar kommend in Richtung Ortsmitte unterwegs, als er die Gewalt über seinen 3-er verlor. Der Wagen schleuderte nach links von der Fahrbahn, prallte gegen eine Hausfassade und gegen ein Hoftor, beschädigte im weiteren Verlauf einen im Hof geparkten Pkw und landete an einem Treppengeländer. Der Unfallfahrer klagte über Schmerzen in der Hand, sein 25-jähriger Mitfahrer blieb unverletzt. Angaben zur Schadenshöhe können momentan noch nicht gemacht werden.

Hohenahr-Erda: Parkplatzrempler am Aldi -

Rund 2.500 Euro wird die Reparatur eines Unfallschadens an einem schwarzen Audi kosten, nachdem ein Unbekannter diesen auf dem Aldi-Parkplatz angedotzt hatte. Am 13.08.2021 (Freitag), zwischen 06.15 Uhr und 11.45 Uhr touchierte der Flüchtige vermutlich beim Ein- oder Ausparken den A4 Kombi auf der Beifahrerseite und ließ Schäden am Radkasten hinten und an der Felge zurück. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nehmen die Ermittler der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Wetzlar: Paketzusteller beklaut -

Am Samstagnachmittag (21.08.2021) schlug ein dreister Dieb in der Straße "Neustädter Platz" bei einem Paketauslieferer zu. Zwischen 14.00 Uhr und 14.15 Uhr stand dieser mit seinem weißen Mercedes Crafter in Höhe der Hausnummer 11. Während er Ware auslieferte griff sich der Unbekannte aus dem nicht verschlossenem Transporter ein Tablet sowie eine Geldbörse samt Ausweisen und Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Dieb beobachtet? Wem sind in diesem Zusammenhang an dem weißen Kleintransporter Personen aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Panda zerkratzt -

Am vorletzten Wochenende vergriff sich ein Unbekannter an einem im Lilienweg geparkten Fiat. Mit einem spitzen Gegenstand trieb er Kratzer in den Lack des roten Pandas. Die neue Lackierung wird etwa 1.200 Euro kosten. Zeugen, die die Tat zwischen dem 14.08.2021, gegen 12.00 Uhr und dem 16.08.2021, gegen 12.00 Uhr in Höhe der Hausnummer 16 beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: Kennzeichen verschwunden -

Am Mittwoch vergangener Woche (18.08.2021) schlugen Kennzeichendiebe in der Moritz-Budge-Straße zu. Zwischen 13.00 Uhr und 21.30 Uhr ließen sie aus den Halterungen die beiden Kennzeichen eines silberfarbenen E-Klasse Kombis mitgehen. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib der Nummernschilder "WZ-NC 69" nimmt die Polizei in Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Leun: Radfahrerin stürzt / durch Smartphone abgelenkt? -

Auf dem Radweg zwischen Stockhausen und Biskirchen prallten am Samstag (21.08.2021) zwei Radfahrer zusammen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass eine 56-jährige Bikerin in Richtung Biskirchen fuhr und dabei ihr Smartphone benutzte. Hierdurch übersah sie einen ihr entgegenkommenden E-Biker. Obwohl der Ehringshäuser durch lautes Rufen auf sich aufmerksam machte, prallten die Lenkergriffe der Radfahrer aneinander. Die in Essen lebende Radfahrerin, die nur eine Hand am Lenker hatte, stürzte daraufhin zu Boden. Sie trug Verletzungen an der Brust und am Kopf davon. Eine Rettungswagenbesatzung und ein Notarzt übernahmen die Erstversorgung - anschließend wurde sie in die Gießener Uni-Klinik eingeliefert. Ihr 66-jähriger Unfallgegner konnte einen Sturz verhindern und blieb unverletzt.

Guido Rehr, Pressesprecher

