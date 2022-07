Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Vermisste 67-jährige Regina S. wohlbehalten aufgefunden - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Sandhausen (ots)

Die seit Mittwochabend vermisste 67-jährige Regina S. aus Sandhausen wurde am Freitagabend wohlbehalten in Östringen aufgegriffen. Sie wurde anschließend in die Obhut ihrer Familie überstellt, so dass die Öffentlichkeitsfahndung zurückgenommen werden kann. Medienvertreter werden gebeten das Lichtbild der Vermissten aus dem Bestand (auch Online) zu löschen und nicht weiter zu verbreiten.

