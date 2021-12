Polizei Bielefeld

POL-BI: 2. Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld zu einem versuchten Tötungsdelikt in Steinhagen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Steinhagen- Bremen-

Nachdem ein 23-Jähriger am Sonntag, 26.12.2021, in Steinhagen mit einem Messer schwer verletzt wurde, ermittelt die Mordkommission "Alte Kirche" der Polizei Bielefeld. Jetzt konnte ein dringend Tatverdächtiger in Bremen festgenommen werden.

Der Gesundheitszustand des Opfers hat sich stabilisiert und er konnte inzwischen vernommen werden.

Die Ermittlungen der Mordkommission "Alte Kirche" ergaben einen dringenden Tatverdacht gegen einen 22-Jährigen mit Wohnsitz in Münster. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld erließ das Amtsgericht Haftbefehl gegen den 22-Jährigen wegen versuchten Totschlag und gefährlicher Körperverletzung. Am Mittwochabend, 29.12.2021, wurde der Tatverdächtige in einer Wohnung in Bremen durch Polizeikräfte des Landes Bremen festgenommen. Am heutigen Tag, 30.12.2021, wird er dem Amtsgericht Bremen vorgeführt.

Die Ermittlungen der Mordkommission "Alte Kirche " dauern an.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell