POL-BI: Pkw-Unfall eines Einbrechers

FR / Bielefeld / Brackwede - Ein 27-jähriger Mann gilt als dringend tatverdächtig in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 29.12.2021, einen Wohnungseinbruch begangen zu haben. Der Mann zog sich anschließend bei einem Alleinunfall mit einem gestohlenen Pkw schwere Verletzungen zu.

Gegen 23.30 Uhr verschaffte sich ein Einbrecher gewaltsam Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Wikingerstraße, zwischen Stadtring und Gotenstraße. Der Täter entkam mit seiner Beute - einem Portemonnaie, einem Autoschlüssel und dem dazugehörigen Dacia - in unbekannte Richtung.

Gegen 00:35 Uhr befuhr ein dringend tatverdächtiger 27-jähriger Mann mit ausländischer Staatsbürgerschaft die Bodelschwinghstraße in Fahrtrichtung Brackwede mit dem zuvor entwendeten Pkw. In einer langgezogenen Rechtskurve, in Höhe Am Frölenberg, verlor der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam mit dem Dacia Lodgy nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen Bäume, die sich neben der Fahrbahn befinden.

Die alarmierten Einsatzkräfte stellten am Unfallort fest, dass der Pkw kürzlich im Rahmen eines Einbruchs entwendet worden war.

Durch den Unfall erlitt der 27-jährige Mann schwere Verletzungen. Er wurde vor Ort medizinisch behandelt und für die weitere Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Ein Alkoholtest verlief positiv.

Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden.

