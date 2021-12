Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahrzeugteile-Diebe in Jöllenbeck unterwegs

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Jöllenbeck-

Unbekannte stahlen zwischen Montag, 27.12.2021, und Mittwoch, den 29.12.2021, Spiegelgläser von mehreren Fahrzeugen.

In der Nacht von Montag auf Dienstag begaben sich die Täter in die Sogemeierstraße und demontierten beide Außenspiegelgläser eines Audi A4. In der Jöllenbecker Heide erbeuteten sie die Gläser eines VW Arteon und in der Steinbachstraße die eines Teslas. Der Tatzeitraum liegt zwischen 17.30 Uhr und 06:30 Uhr.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entwendeten Diebe von zwei PKW Mercedes die Außenspiegelgläser, in der Steinbachstraße und in der Straße Im Hagen. Die Tatzeit liegt zwischen 20:00 Uhr und 12:15 Uhr.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell