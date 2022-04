Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Millionenschaden - Kulturhaus Strasburg nach Brand zerstört

Strasburg (ots)

Das Kulturhaus in der Strasburger Bahnhofstraße hat heute in den frühen Morgenstunden lichterloh in Flammen gestanden. Als Polizeibeamte des Hauptreviers Pasewalk gegen 04:00 Uhr eintrafen, waren mehrere Feuerwehren aus dem Umkreis mit Löscharbeiten beschäftigt. Momentan ist mindestens das Mittelteil des Gebäudes (Hauptteil) bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Die beiden Nebengebäude sind teilweise stark beschädigt.

Nach aktuellen Erkenntnissen geht die Polizei von Brandstiftung aus. Einzelheiten dazu werden derzeit nicht genannt, um laufende Ermittlungen nicht zu gefährden.

Momentan sind ein Brandursachenermittler im Auftrag der Staatsanwaltschaft und der Kriminaldauerdienst am Tatort im Einsatz. Der Schaden geht nach jetzigem Stand in die Millionen. Konkretere Summen stehen noch nicht sicher fest.

Die Kripo wird die weiteren Ermittlungen übernehmen.

Wer in den Stunden nach Mitternacht verdächtige Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen am Tatort gemacht hat oder sonstige sachdienliche Hinweise zu dem Brand geben kann, wendet sich bitte an das Polizeihauptrevier Pasewalk unter 03836 / 252224 oder an jede andere Polizeidienststelle.

