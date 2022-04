Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall auf der B96 bei Sagard auf der Insel Rügen

Sassnitz (ots)

Am 14.04.2022 gegen 09:15 Uhr ereignete sich auf der B96 bei Sagard ein Verkehrsunfall bei dem drei Personen verletzt wurden. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 44-jähriger polnischer Fahrzeugführer eines VW EOS, die B96 in Fahrtrichtung Sassnitz. Aufgrund von Müdigkeit geriet der Fahrzeugführer kurz hinter der Kreuzung B96/L30 in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit dem VW Golf eines 39-jährigen deutschen Familienvaters. Neben ihm befanden sich auch seine 33-jährige deutsche Lebensgefährtin sowie die 7-jährige Tochter im Fahrzeug. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW Golf auf die Seite geschleudert. Der VW EOS kam in einem Straßengraben zum Stehen. Die Fahrzeuginsassen des VW Golf erlitten einen Schock und wurden zur medizinischen Untersuchung in die umliegenden Krankenhäuser nach Stralsund und Bergen verbracht. Der Fahrer des VW EOS blieb unverletzt. Der Führerschein des polnischen Fahrzeugführers wurde durch die Beamten vor Ort sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten musste die B96 für ca. zwei Stunden teilweise vollgesperrt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Thomas Krüger, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Polizeiführer vom Dienst

