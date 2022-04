Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand von 3 PKw auf einem Parkdeck in Waren

Müritz

Waren/ Müritz (ots)

Am 12.04.2022, gegen. 23:20 Uhr kam es im unteren Teil des Parkdecks gegenüber der Stadtverwaltung Waren (Müritz) in der Straße zum Amtsbrink zu einem Brand. Durch UT wurde eine Hecke in Brand gesetzt. In der Folge griff das Feuer auf den unteren Teil des angrenzenden Parkdecks über und beschädigte drei dort abgestellte PKW Opel der Stadtverwaltung Waren (Müritz). Der Gesamtschaden beträgt ca. 40.000 Euro. Das Feuer wurde durch die FFw gelöscht. Im Einsatz befanden sich 26 Kameraden der FFw Waren . Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat eine Anzeige aufgenommen. Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Kriminalpolizei Neubrandenburg geführt.

