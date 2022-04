Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zwei Fahrzeuge von Möbelfirma gestohlen

Neubrandenburg (ots)

Heute Morgen ist der Diebstahl von zwei Firmenfahrzeugen aus der Mirabellenstraße 2 in Neubrandenburg angezeigt worden. Aufgrund von entsprechenden Hinweisen gehen die Ermittler davon aus, dass die beiden Mercedes Sprinter am Samstag zwischen 19:30 Uhr und 19:45 Uhr gestohlen worden sind.

Beide Fahrzeuge waren zum Zeitpunkt des Diebstahls weiß und hatten seitlich die Werbeaufschriften der Möbelfirma "Opti Wohnwelt". Die Kennzeichen waren CUX-RO132 und CUX-RO31. In den Fahrzeugen befanden sich Möbel, daher beträgt der Gesamtschaden etwa 120.000 Euro.

Die Kripo Neubrandenburg ermittelt.

Wer zusätzlich verdächtige Beobachtungen am Tatort im mutmaßlichen Tatzeitraum gemacht hat oder die beschriebenen Fahrzeuge nach dem Diebstahl noch fahrend gesehen hat, wendet sich bitte mit sachdienlichen Hinweisen an das Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter 0395 / 55825224 oder an jede andere Polizeidienststelle.

