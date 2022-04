Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Kinder auf einem Dach in der Pappelallee in Greifswald, Landkreis Vorpommern-Greifswald

Greifswald/Vorpommern-Greifswald (ots)

Am 10.04.2022, gegen 15:55 Uhr, erhielt die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg die Information, dass sich mehrere Kinder auf dem Dach eines Gebäudes in der Pappelallee aufhalten sollen. Zwei 12- und 13-jährige Jungen, deutscher Nationalität, kletterten mittels "Räuberleiter" auf ein Vordach und gelangten darüber in der Folge auf das Schrägdach des Gebäudes. Beim Eintreffen der Polizeibeamten befand sich noch ein Junge auf dem Dach in ca. 8-10m Höhe. Das andere Kind hatte zuvor das Dach selbstständig und unverletzt verlassen. Durch die angeforderte Berufsfeuerwehr Greifswald konnte auch der zweite Junge, mittels Drehleiter, unversehrt vom Dach geholt werden. Beide Kinder wurden am Einsatzort an die Erziehungsberechtigten übergeben. Thomas Krüger, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium Neubrandenburg, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell