Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Versuchter Einbruch.

Lippe (ots)

Zwischen Freitag und Montag (25. - 28.02.2022) versuchten Unbekannte in einen Lagerraum in der Johannes-Schuchen-Straße einzudringen. Sie hebelten an einem Fenster, gelangten jedoch nicht in das Gebäude. Eventuell wurden sie bei der Tatausübung gestört. Hinweise zum Einbruchsversuch übermitteln Sie bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 2 unter 05231 6090.

