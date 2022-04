POL-NB: Verkehrsunfall mit Sachschaden in Anklam/Vorpommern-Greifswald

Waren/ Müritz (ots) - Am 12.04.2022, gegen. 23:20 Uhr kam es im unteren Teil des Parkdecks gegenüber der Stadtverwaltung Waren (Müritz) in der Straße zum Amtsbrink zu einem Brand. Durch UT wurde eine Hecke in Brand gesetzt. In der Folge griff das Feuer auf den unteren Teil des angrenzenden Parkdecks über und beschädigte drei dort abgestellte PKW Opel der Stadtverwaltung Waren (Müritz). Der Gesamtschaden beträgt ...

