Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf zu einer Verkehrsunfallflucht in Gronau

Hildesheim (ots)

(ahr) Am Sonntagabend, den 05.12.21 gegen 20:30 Uhr ist es auf dem Parkplatz des Johanniter-Krankenhauses in Gronau zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein weißes Fahrzeug hat einen geparkten, schwarzen Ford Mondeo eines 49-jährigen Gronauers an der hinteren Stoßstange beschädigt. Anschließend hat sich der Fahrer des weißen Pkws unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Die Schadenshöhe beläuft sich schätzungsweise auf ca. 1500 Euro. Hinweise zum Kennzeichen und dem Fahrzeugtyp des verursachenden Fahrzeuges liegen nicht vor. Wer Hinweise zu dem Fahrzeug oder dem Verursacher geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Elze unter der Tel.Nr.: 05068 93030 zu melden.

