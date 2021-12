Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf- Eigentümer zu roten Kinderfahrrad in Gronau (Leine) gesucht

Hildesheim (ots)

(war) Am 06.12.2021 wurde durch einen Anwohner ein unabgeschlossenes Fahrrad vor dem Gasthaus "Alte Schule" in der Straße Hohle Grund in Gronau (Leine) aufgefunden. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein rotes Kinderfahrrad des Herstellers MC Cloud (siehe Foto).

Der Eigentümer des Fahrrades oder Zeugen, die Angaben zur Herkunft des Fahrrades machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Elze unter der Telefonnummer 05068-93030 in Verbindung zu setzen.

