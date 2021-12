Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Zeugenaufruf zu Verkehrsunfallflucht Am Innerste Radweg

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Görlitzer Str./Radweg "An der Innerste" (al) Am Dienstagnachmittag, 07.12.21 um 17:50 Uhr, quert ein dunkel gekleideter Radfahrer aus der Innenstadt kommend mit seinem schwarzen Mountainbike auf Höhe der Innerste die Görlitzer Straße. Dabei übersieht er einen von links kommenden, in Richtung Breslauer Str. fahrenden Renault Twingo. Dieser muss eine Gefahrenbremsung einleiten und Ausweichen. Dabei überfährt er die dortige Verkehrsinsel als Querungshilfe und beschädigt sich Reifen und Felge. Einen Zusammenstoß mit dem Radfahrer konnte er vermeiden. Der Radfahrer setzt unbehelligt seine Fahrt in Richtung Auf dem Klei fort. Die Polizei Sarstedt bittet mögliche Zeugen und Hinweisgeber, sich unter 05066-9850 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell