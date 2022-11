Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Dieb droht mit Messer - Zeugensuche

Wesel (ots)

Am Dienstag, den 08.11.2022, gegen 17.45 Uhr, hielt sich eine 27-jährige Frau aus Voerde im Bereich der Schützenhalle an der Ulrichstraße in Wesel-Lippedorf auf. Nachdem sie den Diebstahl ihres Handys bemerkt hatte, sprach sie einen möglichen Tatverdächtigen an. Dieser bedrohte die Frau daraufhin mit einem Messer und flüchtete von der Örtlichkeit. Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden: ca. 50 Jahre alt, ca. 180 cm groß, dunkelblonde Irokesenfrisur. Zeugen, die weitergehende Angaben zu dem Tatgeschehen oder dem Täter machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiwache in Wesel (Tel.: 0281-1071622) zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell