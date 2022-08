Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall legt Berufsverkehr lahm

Erfurt (ots)

Donnerstagmorgen kurz vor 08:00 Uhr kam es an der Ampel Juri-Gagarin-Ring/Bahnhofstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 38-jährige VW-Fahrerin und ein 24-jähriger Seat-Fahrer fuhren auf dem Juri-Gagarin-Ring hintereinander auf der linken Fahrspur in Richtung Löberstraße. Als die Ampel an der Bahnhofstraße auf gelb schaltete, musste die vorausfahrende VW-Fahrerin verkehrsbedingt bremsen. Der Seat-Fahrer bemerkte dies zu spät. Um einen Auffahrunfall zu vermeiden, wich er nach links in den Gegenverkehr aus. Dabei touchierte er zunächst das Fahrzeugheck der haltenden 38-Jährigen und stieß anschließen frontal mit einer entgegenkommenden 47-jährigen BMW-Fahrerin zusammen. Sowohl die 47-Jährige als auch der 24-jährige Unfallversucher mussten verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Schaden wurde auf 40.000 Euro geschätzt. Durch den Unfall kam es zu einer erheblichen Staubildung, der in Richtung Löberstraße bis zum Presseclub ging. (DS)

