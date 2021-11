Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Beschuldigter provoziert sein Gegenüber und greift mit Bierflasche an

Gräfenthal (ots)

Am Samstagnachmittag eskalierte eine zunächst verbale Auseinandersetzung in einem Imbiss in Gräfenthal. Es stellte sich heraus, dass ein 49-jähriger Kunde/ Gast provokant und ausfallend gegenüber einem Angestellten des Imbisses wurde und es dadurch zu einer Streitigkeit kam. Der Aufforderung des Mitarbeiters, schließlich den Imbiss zu verlassen, kam der spätere Beschuldigte nicht nach, sondern griff sich eine auf dem Tresen stehende, leere Bierflasche und holte Zeugenaussagen zufolge nach dem Mitarbeiter aus. Ein glücklicherweis hinzugeeilter, weiterer Angestellter konnte schlimmeres verhindern und den Angreifer zu Boden stürzen, wobei der 49-jährige Beschuldigte jedoch eine Kopfplatzwunde davontrug. Bis zum Eintreffen von Polizei und Rettungsdienst hielten mehrere Zeugen den Beschuldigten am Boden fest- gegen ihn wird aufgrund mehrerer Straftatbestände ermittelt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell