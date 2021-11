Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrskontrollen

Unterwellenborn/Hockeroda (ots)

Beamte der Einsatzunterstützung Saalfeld führten am 05.11.2021 zwischen 09:30 und 11:30 Uhr Verkehrskontrollen mit den Schwerpunkten Alkohol und Drogen sowie Beleuchtungseinrichtungen an den Fahrzeugen in der Maxhüttenstraße in Unterwellenborn durch. Bei insgesamt 47 kontrollierten Fahrzeuge stellten die Polizisten 12 Gurtverstöße fest. Vier weitere Verkehrsteilnehmer mussten ein Verwarngeld zahlen, ein Fahrzeug-Führer sogar Bußgeld. Mehrere Mängelscheine sowie Kontrollaufforderungen wurden ausgestellt. Ähnliche Resultate waren in der Ortsstraße in Hockeroda zu verzeichnen. Zwischen 14:00 und 15:00 Uhr wurden 35 Fahrzeuge kontrolliert. Fünf Fahrer waren nicht angeschnallt. Weitere Verwarngelder, Mängelscheine und Kontrollaufforderungen folgten.

