Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte zünden Papiertonne an - Zeugen gesucht

Rudolstadt (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag zündeten bislang Unbekannte eine Papiertonne in einem Innenhof in der Martkstraße in Rudolstadt an. Anwohner hatten Feuerwehr und Polizei informiert, sodass durch das schnelle Handeln ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude verhindert werden konnte. Es werden Zeugen gesucht, welche Angaben zu möglichen Verdächtigen machen können - vermutlich entstand der Brand kurz nach Mitternacht. Es wird aufgrund des Verdachts der Brandlegung ermittelt, Hinweise nimmt die Polizei in Saalfeld entgegen.

