LPI-EF: Erfolgreicher Trickbetrug

Erfurt (ots) - Ein 39-jähriger Audi-Fahrer brachte am Mittwoch mit seiner Fahrweise nicht nur sich, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer in große Gefahr. Der Mann fuhr auf der Bundesstraße 7 in Richtung Erfurt. Trotz durchgezogener Linie überholte er eine größere Fahrzeugkolonne und gefährdete beim Wiedereinordnen einen 71-Jährigen Audi-Fahrer. Anschließend ...

mehr