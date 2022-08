POL-HF: Verkehrsunfall - BMW und VW stoßen zusammen

Herford (ots) - (sls) In der Nacht zu Samstag (6.8.) kam es in einer Diskothek an der Wittekindstraße in Herford zunächst zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im Inneren der Diskothek. Nach ersten Ermittlungen wurde gegen 02.45 Uhr durch eine bislang unbekannte Person eine Glasflasche geworfen, wodurch vier Personen im Alter von 16 bis 21 Jahren ...

mehr