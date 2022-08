Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Herforder entwendet Gartenstühle und demoliert VW- Widerstand gegen Polizeibeamte

Herford (ots)

(jd) Ein 47-jähriger Herforder beobachtete in der Nacht zu Samstag (6.8.), dass eine Person ihm Rahmen einer Feierlichkeit an der Ernstmeierstraße, zwei Gartenstühle von seinem Grundstück transportieren wollte. Die männliche Person klappte die beiden Stühle zusammen und befestigte sie an seinem Fahrrad. Der 47-Jährige sprach den Mann, einen 18-jährigen Herforder, daraufhin an, der sodann die Stühle zurück legte und mit seinem Rad in Richtung Dannebergstraße fuhr. Da dem Herforder Beschädigungen an seinen Stühlen auffielen, folgte er dem Radfahrer mit seinem Auto (VW Beatle). Als sich beide auf etwa gleicher Höhe befanden, stieß das Fahrrad plötzlich gegen die Seite des Beatle, wodurch ein Schaden im unteren dreistelligen Bereich entstand. Hinzugerufene Polizeibeamten stellten bei dem 18-Jährigen deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum fest, so dass vor Ort ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt wurde und der diese Annahme bestätigte. Ein weiterer hinzukommender Zeuge informierte die Polizeibeamten darüber, dass der 18-Jährige Tatverdächtige bereits auf der Feier einen Gast der Veranstaltung tätlich angegriffen hat, wodurch dieser verletzt wurde. Der 18-Jährige wurde zur Entnahme einer Blutprobe zur Herforder Wache gebracht. Hier zeigte er sich den Beamten gegenüber aggressiv und leistete Widerstand. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 18-Jährige entlassen. Er muss sich nun wegen Diebstahls, Trunkenheit im Straßenverkehr, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung verantworten.

