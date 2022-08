Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahrgast geht Taxifahrer an- Polizei sucht Zeugen

Bünde (ots)

(jd) Ein 56-jähriger Bielefelder beförderte am Sonntag (7.8.), um 0.20 Uhr einen männlichen Fahrgast in seinem Taxi vom Bielefelder Hauptbahnhof nach Bünde. Der etwa Anfang 20 Jahre alte Mann wollte in die Ringstraße gebracht werden, wo eine angebliche Bekannte die Taxifahrt bezahlen würde. Der 56-Jährige nahm daher eine mitgeführte Bauchtasche als Pfand an sich. In der Holzhauser Straße wollte der schwarzhaarige Mann mit afrikanischem Erscheinungsbild das Taxi verlassen. Da der Taxifahrer zunächst die für die Fahrt fälligen 85 Euro einforderte, schlug der Unbekannte plötzlich und unvermittelt auf den Mann ein, nahm die Bauchtasche wieder an sich und flüchtete dann zu Fuß. Der 56-Jährige wurde durch die Schläge leicht verletzt. Eine Fahndung im Nahbereich verlief negativ. Die Polizei bittet daher Zeugen, die Angaben zu dem bisher Unbekannten machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

